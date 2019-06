Osnabrück (ots) - AfD: Europäisches Kampfjetsystem zum jetzigen Zeitpunkt grob fahrlässig



Verteidigungspolitischer Sprecher Lucassen: Zukunftsfähigkeit der deutschen Luftwaffe wird auf dem Altar der politischen Absichtsbekundungen geopfert



Osnabrück. Die AfD hält die Vertragsunterzeichnung zum Bau des europäischen Kampfjet-Systems namens "Future Combat Air System" (FCAS) "zum jetzigen Zeitpunkt aus rüstungspolitischer Sicht für grob fahrlässig". Das sagte deren verteidigungspolitischer Sprecher Rüdiger Lucassen der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Es ist für Deutschland viel zu früh, um sich jetzt einseitig zu binden. Die Zukunftsfähigkeit der deutschen Luftwaffe wird so auf dem Altar der politischen Absichtsbekundungen geopfert", erklärte er.



So seien "die Studien zu diesem Projekt noch nicht abgeschlossen und die Rollenverteilung zwischen Deutschland und Frankreich bei der Finanzierung von Entwicklung und Beschaffung ist ungeklärt", sagte Lucassen. Zudem gebe es auch keine einheitliche Exportstrategie. "Will die Bundesregierung beim FCAS zukünftig der großzügigen französischen Exportpolitik folgen? Dann sollte sie das auch offenlegen. Wie will die Bundesregierung mit dem Thema 'bewaffnete Drohnen' als integralem Bestandteil von FCAS umgehen? Auch das ist noch nicht geklärt", betonte der AfD-Politiker.



