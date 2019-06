Olten (ots) - Die letzte Restrukturierung bei GE ist noch nicht

einmal ganz abgeschlossen, wird bereits die nächste angekündigt.

Weitere 450 Stellen sollen verschwinden. Eine Vision des Managements

zum Erhalt der verbleibenden Stellen ist derzeit nicht auszumachen.

5600 Arbeitsplätze zählte GE in der Schweiz vor vier Jahren. Nach dem

Ende der jetzt angekündigten Restrukturierung dürften es noch 2600

sein. Im Bereich Power sollen in Baden 350 und in Birr 100 Stellen

abgebaut werden.



"Das Management von GE gab an der Information der Sozialpartner

zwar der Hoffnung Ausdruck, dass die Talsohle jetzt dann erreicht

sein könnte. Aber von einer Vision für die aargauischen Standorte und

die Arbeitsplätze im Energiebereich war nichts zu spüren." Dies sagt

Korab Macula, Rechtskonsulent der Angestellten Schweiz. Zwar bleibt

der Hauptsitz von Gas Power Region Europa in der Schweiz, aber

Gaskraftwerke haben momentan einen schweren Stand. Die Nachfrage nach

Kraftwerken für fossile Brennstoffe ist in Europa stark rückläufig.

Die Angestellten Schweiz fürchten, dass weitere Arbeitsplätze

abgebaut werden könnten oder in billigere Länder abwandern. Die

stetigen massiven Restrukturierungen sind für die Angestellten von GE

zermürbend und äusserst frustrierend. Es besteht eine grosse Gefahr,

dass viele Know-how-Träger jetzt das Unternehmen verlassen. Die

Fluktuation ist ohnehin bei GE schon sehr hoch.



Die Angestellten Schweiz fordern die Politik im Aargau, aber auch

Bundesrat Parmelin auf, sich für den Werkplatz Aargau und Schweiz

stark zu machen. Im Aargau verschwinden die Industriearbeitsplätze in

beängstigendem Tempo. Ende letzter Woche wurde der Abbau von 250

Stellen bei Rockwell in Aarau angekündigt, nun 450 bei GE in Baden

und Birr.



Einziger Lichtblick bei der ganzen Sache ist, dass der gute

Sozialplan wiederum angewendet und ausgebaut werden soll. Er sieht

u.a. Massnahmen wie ein Jobcenter, Outplacements, eine Verlängerung

der Kündigungsfristen, Weiterbildungsmassnahmen sowie vorzeitige

Pensionierungen vor.



Zusammen mit der Arbeitnehmervertretung werden die Angestellten

Schweiz dafür kämpfen, dass möglichst viele Stellen bei GE erhalten

bleiben oder dass es für die Betroffenen gute Anschlusslösungen gibt.



