Dienstag, 18. Juni 2019 (Woche 25)/17.06.2019



06.00 h: Für SR nachgelieferten Beitrag beachten!



06.00 SR: MENSCH LEUTE (WH von MO)



Samstag, 22. Juni 2019 (Woche 26)/17.06.2019



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Kinderbetreuung fast rund um die Uhr Die 17-Stunden-Kita in Wittlich Erstsendung: 26.05.2018 in SWR RP



In den Großstädten wie Hamburg oder Berlin gibt es sie längst - die 24-Stunden-Kita. In Rheinland-Pfalz hingegen sucht man vergeblich. Der einzige Langzeit-Kindergarten findet sich ausgerechnet fernab der Großstädte auf dem Land: Die evangelische Kita Vitteliuspark in Wittlich hat 17 Stunden geöffnet. Ab halb sechs morgens oder bis halb elf abends können die Kinder hier betreut werden.



Petra Becker leitet die ungewöhnliche Kita, sie selbst ist vom Konzept überzeugt: Denn egal ob Bäckereifachverkäuferin, Krankenschwester oder Bundeswehrsoldat - alle müssen sich Gedanken machen, wo man das Kind während der Arbeitszeit unterbringt. "Wenngleich hier auf dem Land auch noch viel durch Familie und Nachbarn aufgefangen wird, wird das Angebot dankend angenommen", sagt Petra Becker.



"Die SWR Reportage" begleitet Petra Becker und ihre Kolleginnen beim täglichen 17-Stunden Kita-Marathon.



