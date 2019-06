Erst vor kurzem habe ich an dieser Stelle über die Aktie der S&T (WKN: A0X9EJ) unter Führung von Hannes Niederhauser geschrieben. Seinerzeit attestierte ich der Aktie, sofern das Management seine eigenen Planzahlen einhalten kann, ein Kursziel von 50,00 Euro. Selbst kurzfristig hielt ich durchaus eine Kursrally in Richtung 30,00 Euro für möglich. Aus heutiger Sicht muss ich leider eingestehen, dass diese Einschätzung zu bullish und daher falsch war.

Allerdings war vor knapp zwei Monaten auch noch nicht absehbar, was inzwischen schon Realität zu sein scheint, nämlich eine Rezession in Deutschland bzw. Europa. So gehen viele Experten davon aus, dass wir uns schon mitten in einer solchen befinden. Schaut man sich die entsprechenden News zuletzt an, kann man das auch kaum noch von der Hand weisen. So hat bspw. am vergangenen Freitag selbst der S&T-Konkurrent Bechtle eine Umsatzwarnung veröffentlicht.

Die Bechtle Aktie ging daraufhin auf Tauchstation, wodurch sich auch das Chartbild deutlich eingetrübt hat. Ähnliches passiert heute bei der Aktie von S&T, auch wenn es (noch) keine Umsatz- und/oder Gewinnwarnung gibt. Allerdings haben dafür mehrere hochrangige Manager des Unternehmens umfangreich Aktien "ihres" Unternehmens versilbert, was nicht gerade ein Vertrauensbeweis ist.

Unternehmensinsider veräußern Aktien im Gesamtvolumen von knapp 22 Mio. Euro

Konkret verkaufte ...

