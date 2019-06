In einem relativ lustlosen Handel gehört die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) heute ausnahmsweise mal zu den Gewinnern im DAX. Schlusslicht ist dagegen das Papier der Deutschen Lufthansa, die gestern Abend eine Gewinnwarnung veröffentlichen musste. Ich halte diese Information für wichtig, auch für die Einschätzung der Aktie der Deutschen Bank. Warum, werde ich in diesem Artikel darlegen. Aber lassen Sie uns zuerst gemeinsam einen Blick auf die neuen Pläne der Deutschen Bank werfen!

Wie verschiedene Medien in Deutschland schon gestern Abend übereinstimmend berichteten, plant die Deutsche Bank - endlich - einen großen Wurf zur nachhaltigen Lösung aller Probleme. So soll der Vorstand um CEO Christian Sewing sogar darüber nachdenken eine "Bad Bank" einzurichten. In diese Auffangbank sollen dann Anlageprodukte im Volumen von bis zu 50 Mrd. Euro eingebracht werden, hieß es aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Bei diesen Anlageprodukten handele es sich im Wesentlichen um langlaufende Derivate, bspw. Swaps. Darüber hinaus möchte man jedoch auch das Aktien- und Zinshandelsgeschäft außerhalb Europas deutlich reduzieren respektive sogar völlig aufgeben. Auf der anderen Seite aber sollen das Devisen- und Rentenhandelsgeschäft, in dem die Bank zu den fünf größten Instituten der Welt gehört, beibehalten werden.

Weniger Risiko bedeutet aber auch weniger Rendite

Sollte sich das so bestätigen, werden nun viele Dinge rückabgewickelt, die man in den vergangenen zwei Jahrzehnten noch bewusst forciert hat. So wurde seinerzeit der Schweizer Josef Ackermann auch deshalb zum neuen CEO, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...