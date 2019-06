ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einer kaum veränderten Tendenz hat der Aktienmarkt in der Schweiz zu Wochenbeginn den Handel beendet. Die Investoren übten sich im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch in Zurückhaltung. Zwar hatten die Notenbanker um Fed-Chairman Jerome Powell zuletzt signalisiert, bei Bedarf zu handeln, doch wird mit einer Zinssenkung erst im Juli gerechnet. Allerdings dürfte die Fed die Märkte verbal auf einen solchen Schritt vorbereiten. Der Markt preist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juli derzeit mit 84 Prozent ein.

In dieses Bild passte der überraschend schwache Empire State Manufacturing Index, der im Juni so stark gefallen ist, wie noch nie binnen Monatsfrist. Er rutschte auf minus 8,6 anstelle der erwarteten plus 10,5. Im Vormonat hatte der Index noch bei plus 17,8 gelegen.

Der SMI gewann 4 Punkte auf 9.852. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 32,25 (Freitag: 42,76) Millionen Aktien.

Gestützt wurde das Sentiment vor allem von den Gewinnen der Banken- und Versicherungswerte. Im SMI führten Credit Suisse die Gewinnerliste mit einem Plus von 0,7 Prozent an. Laut Medienberichten prüft die Bank Optionen für die Fonds-Plattform InvestLab. Auch ein Verkauf sei eine mögliche Option.

Bei den Versicherern legten die Papiere von Zurich Insurance um 0,4 Prozent zu und Swiss Re gewannen 0,2 Prozent. In Europa erhöhte sich der Banken-Sektor um 0,3 Prozent, der Versicherungssektor gewann 0,5 Prozent.

In London brach der Kurs des Personalvermittlers Staffline nach einer Warnung vor höheren Kosten deutlich ein. Für das vergangene Jahr muss das Unternehmen eine Sonderbelastung buchen, teils verursacht durch die Mindestlohnbestimmungen in Großbritannien. Dies hatte allerdings keine Auswirkungen auf die Adecco-Aktie, für die es um 0,4 Prozent nach oben ging.

