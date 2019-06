Bonn (ots) - Fast 300 Millionen Chinesen arbeiten als Wanderarbeiter fernab von ihren Heimatprovinzen in den Metropolen auf Baustellen, in Restaurants oder als Hausangestellte. Viele zahlen für den Traum von einem besseren Leben einen hohen Preis, denn die Kinder bleiben oft bei den Großeltern zurück. ARD-Korrespondent Mario Schmidt begleitet eine Familie, die stellvertretend für viele andere steht, durch ihren Alltag.



In Shanghai begleitet Mario Schmidt Influencer aus den sozialen Medien und besucht die größte Fahrschule der Welt in Peking. Dazu zählt auch Landärztin Li, die bei einem Unfall beide Beine verlor, und trotz aller Schwierigkeiten versucht, armen Menschen auf dem Land zu helfen. Beeindruckende Landschaften und alte Traditionen erlebte er beim Besuch der Yao, einer chinesischen Minderheit, deren Frauen sich nach dem 18. Lebensjahr nicht mehr die Haare schneiden.



Mit diesem Film verabschiedet sich Mario Schmidt nach vier Jahren als ARD-Korrespondent in Peking aus China. Im Mittelpunkt dieses Berichts stehen Menschen, die ihm besonders in Erinnerung geblieben sind.



