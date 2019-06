Die Baader Bank hat das Kursziel für Puma entsprechend dem vollzogenen Aktiensplit im Verhältnis von 1:10 von 575 auf 57,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er behalte sein neutrales Votum für die Aktie des Sportartikelherstellers aus Bewertungsgründen bei, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / 15:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-06-17/18:17

ISIN: DE0006969603