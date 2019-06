NEW YORK (Dow Jones)--Mit einer leicht positiven Tendenz zeigt sich die Wall Street zu Beginn der Woche. Im Fokus steht vor allem die Sitzung der US-Notenbank. Dabei wird unter den Währungshütern vermutlich über eine mögliche Zinssenkung debattiert werden. Auch wenn eine solche Lockerung am Mittwoch wohl eher nicht kommt, könnte sie in den begleitenden Aussagen angekündigt werden. Laut Händlern ist damit zu rechnen, dass sich der Markt im Vorfeld vorsichtig gibt und zurückhaltend agiert. Daneben bleibt der US-chinesische Handelsstreit im Blick. Hier drohen demnächst neue 25-prozentige Strafzölle der USA auf Waren in Höhe von 300 Milliarden Dollar.

Der Dow-Jones-Index gewinnt am Mittag (Ortszeit) 0,2 Prozent auf 26.146 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,2 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite verbessert sich um 0,7 Prozent.

Auf der Konjunkturseite gab es mit dem Empire State Manufacturing Index eine Enttäuschung. Anstelle der erwarteten 10,5 lag er bei minus 8,6. Im Vormonat hatte der Index noch bei 17,8 gelegen. Damit ist der Index so stark gefallen wie noch nie binnen Monatsfrist.

Gold und Anleihen im Tagesverlauf erholt

Der Goldpreis dreht nach den schwachen Daten zwischenzeitlich leicht ins Plus, kann die Gewinne jedoch nicht behaupten. Nach zuletzt vier Tagen mit Aufschlägen komme es nun zu einer kleinen Korrektur, heißt es. Noch am Freitag war der Preis für das Edelmetall auf den höchsten Stand seit April 2018 geklettert. Zudem dominiere die Unsicherheit vor der Sitzung der US-Notenbank. Der Goldpreis fällt um 0,1 Prozent auf 1.341 Dollar.

US-Anleihen sind nach der jüngsten Rally nicht gesucht, können aber einen großen Teil der Tagesverluste mit den schwachen Daten aufholen. Die Rendite der zehnjährigen Papiere steigt nur noch um 0,5 Basispunkte auf 2,08 Prozent.

Der Dollar gerät mit dem schwachen Empire-State-Index etwas unter Druck, holt die Verluste jedoch weitgehend wieder auf. Laut der DZ Bank dürfte es dem Greenback ohnehin schwerfallen, seine Position als sicherer Hafen zu verteidigen bzw. davon aktiv zu profitieren. Wenig hilfreich sei in dieser Hinsicht auch die US-Notebank, deren Leitzinssenkungszyklus noch in diesem Jahr beginnen werde. Der Euro werde aber hiervon wohl nicht profitieren können, andere Währungen hingegen schon. Aktuell notiert der Euro bei 1,1233 nach einem Tageshoch von 1,1247 Dollar.

Am Ölmarkt verdrängen enttäuschende Wirtschaftsdaten und anhaltende Konjunktursorgen die Krise im Nahen Osten, die in der Vorwoche mit der Attacke auf zwei Öltanker im Golf von Oman die Preise gestützt hatte. Die USA und Großbritannien hatten den Iran der Angriffe beschuldigt - allerdings ohne konkrete Beweise zu präsentieren. Teilnehmer sagen, die Krise könne jederzeit wieder eskalieren und die Ölpreise treiben. Aktuell geht es indes nach unten. Das Fass der US-Sorte WTI verliert 0,5 Prozent auf 52,24 Dollar, Brent fällt um 0,5 Prozent auf 61,70 Dollar.

Pfizer übernimmt Wettbewerber

Der Pharmakonzern Pfizer nimmt Milliarden für die Übernahme des Wettbewerbers Array Biopharma in die Hand. Beide Unternehmen hätten eine Übernahme bereits vereinbart, Pfizer zahle 48 US-Dollar je Aktie, wodurch Array mit 11,4 Milliarden Dollar bewertet werde, teilte Pfizer mit. Während die Pfizer-Aktie leicht im Minus liegt, haussieren Array um 56,1 Prozent und nähern sich damit dem Angebotspreis.

Die Sotheby-Aktie springt um 57 Prozent nach oben. Das Unternehmen wird von Bidfair USA übernommen, die dem israelisch-französischen Investor und Altice-CEO Patrick Drahi gehört.

Während am Mobilfunkmarkt T-Mobile US und Sprint an ihrer Fusion basteln, versucht Chairman Charlie Ergen von Dish Network die Transaktion weiter zu hintertreiben oder zumindest Nutzen daraus zu ziehen. Nun berichteten Kreise am Freitagabend nach Börsenschluss, Ergen habe sich mit Vertretern der Regulierungsbehörden getroffen. Dort habe er darauf gedrungen, dass beide Mobilfunkanbieter mehr Bereiche veräußern sollten bei einem Zusammenschluss. Der Satelliten-TV-Betreiber stünde bereit, diese zu erwerben, hieß es von informierten Personen. Dish gewinnen 3,2 Prozent, T-Mobile US tendieren kaum verändert und Sprint legen um 1,0 Prozent zu.

Die Analysten von Imperial Capital senken die Disney-Aktie auf "In-Line" von "Outperform". Für das Papier geht es um 0,7 Prozent nach unten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.146,07 0,22 56,46 12,08 S&P-500 2.893,12 0,21 6,14 15,41 Nasdaq-Comp. 7.849,73 0,68 53,07 18,30 Nasdaq-100 7.530,93 0,69 51,82 18,97 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,86 2,4 1,84 66,0 5 Jahre 1,84 1,1 1,83 -8,3 7 Jahre 1,95 0,6 1,95 -29,7 10 Jahre 2,08 0,5 2,08 -36,1 30 Jahre 2,58 -0,4 2,59 -48,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:48 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1233 +0,18% 1,1210 1,1222 -2,0% EUR/JPY 122,00 +0,27% 121,72 121,62 -3,0% EUR/CHF 1,1214 +0,16% 1,1202 1,1210 -0,4% EUR/GBP 0,8941 +0,38% 0,8916 0,8904 -0,7% USD/JPY 108,61 +0,09% 108,58 108,38 -1,0% GBP/USD 1,2563 -0,22% 1,2574 1,2604 -1,6% Bitcoin BTC/USD 9.111,50 +0,87% 9.166,50 8.438,00 +145,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,24 52,51 -0,5% -0,27 +10,4% Brent/ICE 61,70 62,01 -0,5% -0,31 +11,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.340,52 1.341,86 -0,1% -1,34 +4,5% Silber (Spot) 14,87 14,87 +0,0% +0,00 -4,1% Platin (Spot) 794,32 802,88 -1,1% -8,56 -0,3% Kupfer-Future 2,65 2,63 +0,8% +0,02 +0,4% ===

