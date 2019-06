DAX-Anleger warten auf die Fed, Lufthansa-Aktie stark unter Druck

Am heutigen Montag zeigte sich der DAX nur wenig bewegt. Dabei scheint Anleger derzeit vor allem eine Frage zu interessieren.

Das war heute los. Investoren würden gerne wissen, ob die US-Notenbank Fed die Leitzinsen schon in dieser Woche senken wird. Angesichts der Konjunkturrisiken und des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits scheint es am Markt bereits als ausgemacht zu gelten, dass solche Zinsschritte noch in diesem Jahr kommen sollten. Das Warten auf den Ausgang der Fed-Sitzung sorgte dafür, dass sich Anleger nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollten und sich die Kursbewegungen im DAX zu Wochenbeginn in Grenzen hielten.

Das waren die Tops & Flops. In der ersten deutschen Börsenliga überzeugte unter anderem Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Die Aktie des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München legte in der Spitze um rund 1,5 Prozent an Wert zu. Im Vorfeld der morgen stattfindenden Wirecard-Hauptversammlung konnte Konzernchef Markus Braun in einem "Bloomberg"-Interview mit einigen optimistischen Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf die gute Stimmung am Markt rund um Wirecard befeuern.

