Der heutige Tag sollte eigentlich für uns Anlass sein zu erkennen, dass wir uns in einer ähnlichen Situation befinden, wie die Menschen am 17. Juni 1953 in der ehemaligen DDR. Genau wie damals unterdrückt auch jetzt wieder die Staatsgewalt die Meinungsfreiheit der Bürger, die nicht dem vorgegeben narrativ entsprechen. Beschämend ist, dass anscheinend niemand, weder Politik, Justiz, noch Medien, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...