Beispiel 1: Die "GesamtSchule Kürten" hat mit zwei neunten Klassen am 14. Juni 2019 im Rahmen des Kunstunterrichts auf "Fridays for Future" gemacht und die Teilnahme an der Demo zur Pflichtveranstaltung erklärt. Im Schreiben einer Kunstlehrerin an die Eltern und Erziehungsberechtigten heißt es unter anderem: "Wir treffen uns morgens um 08:00 Uhr an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...