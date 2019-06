Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 209 US-Dollar belassen. Der iPhone-Absatz in China sei im Mai weniger schlimm als befürchtet gewesen, schrieb Analyst Matthew Cabral in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei angesichts des seit Monaten vorherrschenden wirtschaftspolitischen Gegenwinds eine klar positive Nachricht./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / 10:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-06-17/19:36

ISIN: US0378331005