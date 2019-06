Durch die zunehmenden Spannungen im chinesisch-amerikanischen Verhältnis musste die Apple-Aktie im Mai eine stärkere Korrektur hinnehmen. Es ging um über 16 Prozent abwärts, das Tief wurde am 3. Juni bei 170,27 US-Dollar markiert. Seitdem orientiert sich die Aktie wieder nach oben. Inzwischen konnte die 50-Tagelinie (EMA50) zurückerobert werden, was positiv zu werten ist. Außerdem zeigt der Supertrend seit einigen Tagen wieder eine bullische Marktphase an. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...