Apple setzt völlig neue Maßstäbe. Im Mittelpunkt steht die Strategie, was man aus einem ursprünglichen kleinen Gerät namens Smartphone weltweit machen kann. Die soeben vorgelegten Zahlen sind der Beleg: Apple ist eine Aktie der Superlative. Dabei sind die Ergebnisse keineswegs umwerfend, aber in der Qualität der Geschäfte wegweisend. Service geht über alles. Was man rund um das Smartphone machen kann, ist überzeugend. Der Sektor Wearables wächst mit einem Tempo von 40 % oder knapp 25 Mrd. $ in 9 Monaten. Apple Music, E-Cloud, Apple Pay, Apple Care etc. legten um 17 % zu und erreichen knapp 50 Mrd. $. Der Ausbau weiterer Serviceleistungen wird angekündigt mit dem Grundsatz: Alles, was möglich ist und mit dem Smartphone mehr oder weniger verbunden sein wird, lässt sich in den kommenden drei Jahren rund verdoppeln. So Originalton Apple. Dazu gehört: Keine Akquisitionen, keine Megadeals, sondern ausschließlich eigene Kreationen im Produkt oder im Marketing. Der älteste und erfolgreichste Investor der Welt, Warren Buffett, ist weiterhingrößter Aktionär mit rd. 60 Mrd. $ Anteil.



