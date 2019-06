Centurion Law Group: Centurion Law Group strebt Börsenlisting an. DGAP-News: Centurion Law Group / Schlagwort(e): Börsengang/Börsengang Centurion Law Group: Centurion Law Group strebt Börsenlisting an. 17.06.2019 / 20:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Centurion Law Group strebt Börsenlisting an Johannesburg, 17. Juni 2019: Die Centurion Law Group ("Centurion")wird die erste afrikanische Rechts- und Energieberatungsgesellschaft sein, die noch in diesem Jahr eine Börsennotierung anvisiert. Die Firma befindet sich derzeit in den letzten Vorbereitungen auf dasListing an einer führenden europäischen Börse. Dieser Schritt ergibt sich, angesichts des starkenWachstums der Gesellschaft im afrikanischen Energiesektor, als logische Konsequenzder jüngsten Unternehmensentwicklung. Im vergangenen Jahr erwarb Centurion die IMANI-African Lawyers on Demand, undgründete Centurion Plus, Afrikas führendes Modell für flexible Rechtsdienstleistungen, das Kosteneinsparungen,sowie effiziente und flexible juristische Dienstleistungen auf dem afrikanischen Kontinent anbietet. Über Centurion Plus können Firmenkunden in ganz Afrika aus einem Pool von rund 190 sorgfältig geprüften On-Demand-Anwälten für temporäre und projektbezogene Rechtsdienstleistungen schöpfen. "Wir bei Centurion habenuns schon immer durch unsere Fähigkeit ausgezeichnet, sich denmarktgegebenen Veränderungen anzupassen, Deals zum Abschluss zu bringen,sowie panafrikanischund proafrikanisch zu denken", erklärteCEO NJ Ayuk. "Der afrikanische Rechtsberatungsmarkt hat sich stark verändert, und wir sind stolz darauf, ein führender Anbieter in der Transformation Afrikas zu sein. Wir stehen kurz davor, an die Börse zu gehen und sind wirklich begeistert von dieser neuen Wachstumsphase für unser Unternehmen und unsere Kunden." Über Centurion Centurion ist eine führende panafrikanische Rechts- und Energieberatungsgruppe mit langjähriger Erfahrung im afrikanischen Energiesektor. Die Organisation bietet ausgelagerte Rechtsberatung an und deckt für ihre Mandanten eine Reihe von Rechtsgebieten ab, darunter Schiedsverfahren, Handelsprozesse, Gesellschaftsrecht, Steuer- und Antikorruptionsberatung sowie Energie-Vertragsverhandlungen. Centurion ist spezialisiert auf die Unterstützung von Kunden, die Unternehmen in Afrika gründen oder ausbauen wollen, undhat Niederlassungen und Tochtergesellschaften in Ghana, Kamerun, Kongo, Äquatorialguinea, Südafrika, Südsudan, Nigeria, Gabun, Angola und Senegal. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Herrn Mickael Vogel, Director of Strategy, unter +27 11 245 5900, oder per E-Mail unter mickael.vogel@centurionlg.com 17.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 826059 17.06.2019 AXC0283 2019-06-17/20:14