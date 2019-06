In Frankfurt warten Mitte Juni nicht nur viele Schüler gespannt auf ihr Jahreszeugnis, sondern auch die Deutsche Bank: Die Ergebnisse des jährlichen US-Stresstests stehen an. Sollte Deutschlands größtes Geldhaus die Belastungsprobe der US-Notenbank Federal Reserve erneut nicht bestehen - so wie schon 2015, 2016 und 2018 - wäre das ein weiterer...

Den vollständigen Artikel lesen ...