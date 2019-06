Essen (ots) - Die Ausrüstung der Beamten in NRW wird besser. Sie ist aber noch nicht gut genug.



Dass Polizisten in Ausübung ihres Dienstes im Hambacher Forst mit Fäkalien beworfen und gedemütigt wurden, hat im vergangenen Jahr in NRW für Empörung und Entsetzen gesorgt. Die Gefahr für Polizeibeamte droht aber vor allem bei sogenannten "Alltagseinsätzen" - auch und gerade jetzt im Sommer, wenn die Tage länger werden, die Partys auch und der Durst groß ist. Vor allem an Wochenenden scheinen die Leute am Rad zu drehen. Beamte, die zu vermeintlich harmlosen Ruhestörungen gerufen wurden oder den Verkehr kontrollieren, sehen sich plötzlich rasenden Angreifern gegenüber oder haben es mit Zusammenrottungen junger Männer zu tun, die ihr Mütchen kühlen wollen.



Das ist gefährlich, ja sogar lebensgefährlich, wie auch das neue Lagebild des Landeskriminalamtes wieder zeigt. Wer die Bürger und die Gesellschaft insgesamt schützt, hat Respekt und selbst Schutz verdient. In NRW tut sich einiges, die Ausrüstung der Polizei wird besser. Sie ist aber noch nicht gut genug. Dass z. B. die Bodycams noch nicht flächendeckend im Einsatz sind, ist nicht zu verstehen.



