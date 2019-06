Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX startete sehr choppy in die neue Handelswoche, die Marktteilnehmer warten scheinbar gespannt auf die FED am Mittwoch. Wie bereits in der Betrachtung für den gestrigen Tag geschrieben, bleibt die Tendenz bis Mittwoch zur US-Notenbanksitzung eher Long, auch wenn der Modus technisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...