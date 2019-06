TYAN, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformen und Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, präsentiert auf der ISC 2019 vom 17. bis 19. Juni in der Messe Frankfurt, Stand C-1250, seine neuen Intel Xeon skalierbaren prozessorbasierten Plattformen, die für prädiktive Analytik, maschinelles Lernen und HPC-Anwendungen optimiert sind.

"Extrem anspruchsvolle Anforderungen wie HPC, KI-Tiefenlernen, Datenanalyse und Multi-Cloud-Infrastruktur erfordern maximale Leistung bei Rechen-, Arbeitsspeicher-, Speicher- und Netzwerkressourcen", sagt Danny Hsu, Vice President der TYAN Business Unit der MiTAC Computing Technology Corporation. "Die skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der zweiten Generation bieten eine leistungsstarke Grundlage für TYAN-Serverplattformen, die es uns ermöglicht, Leistungssteigerungen für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien zu liefern."

Die Thunder HX-Produktreihe von TYAN basiert auf der neuesten Generation von skalierbaren Prozessoren von Intel Xeon und nutzt die Intel Deep Learning Boost-Technologie, um eine schnellere Ausführung von Anwendungen in Verbindung mit maschinellem Lernen zu ermöglichen. Der neue Thunder HX FT83-B7119 unterstützt 3 TB Speicher, 12 im laufenden Betrieb austauschbare 3,5"-Laufwerke in einem 4-HE-Gehäuse. Das System ist ideal für KI-Trainings- und Inferenzanwendungen. Der Thunder HX FT77D-B7109 ist ein weiteres 4-HE-Serversystem, das zwei skalierbare Intel Xeon-Prozessoren der zweiten Generation mit integriertem Intel Omni-Path 100 Gigabit-Netzwerk-Fabric unterstützt, das insgesamt 200 GB/s Fabric-Konnektivität für massiv parallele Arbeitslasten wie wissenschaftliche Berechnungen und groß angelegte Gesichtserkennung erreichen kann.

TYAN's Thunder HX FT48T-B7105 ist eine Pedestal-Workstation-Plattform mit zwei Intel Xeon Scalable-Prozessoren der zweiten Generation und unterstützt bis zu 5 High-Performance-Workstation-Grafikkarten. Diese High-End-Workstation bietet professionellen Power-Usern maximalen I/O und ist eine hervorragende Plattform für 3D-Rendering und Bildverarbeitung.

Die Speicherserver-Plattformen von TYAN mit skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der zweiten Generation sind extrem leistungsfähig, da sie zusätzlich von Intel Optane DC nichtflüchtigen Speichern und erhöhter DDR4-Speichergeschwindigkeit und -kapazität profitieren. Der Thunder SX FA100-B7118 ist TYANs Flaggschiff-Speicherserver, der zwei skalierbare Intel Xeon-Prozessoren der zweiten Generation und 100 Hot-Swap-3,5-Zoll-Laufwerke in einem 4-HE-Rackmount-Formfaktor unterstützt. Die Plattform ist sowohl für COLD-Storage- als auch für große Objektspeicher-Anwendungen wie Lustre konzipiert. Der neue Thunder SX GT90-B7113 unterstützt skalierbare Intel Xeon Scalable Dual-Prozessoren der zweiten Generation, 12 Hot-Swap 3,5"-Laufwerke, die auf eine Serviceschublade montiert sind, und 4 Hot-Swap NVMe U.2-Laufwerksschächte in einem 35" tiefen 1-HE-Gehäuse. Die Plattform passt perfekt zu CSP-Server-basierten Speicheranwendungen, da sie Wartungsfreundlichkeit und Dichte innerhalb ein und desselben Servers ermöglicht.

"Daten sind die Währung der neuen digitalen Wirtschaft, und der Erfolg von Unternehmen wird in Zukunft auch davon abhängen, wie effektiv sie Daten bewegen, speichern und verarbeiten können", sagt Jennifer Huffstetler, Vice President und General Manager of Datacenter Product Management and Storage bei Intel. "Intel-Technologien wie die Intel Xeon Scalable-Prozessoren der zweiten Generation, Intel DL Boost und Intel Optane DC nichtflüchtige Speicher werden der Schlüssel zur Umwandlung von Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse sein."

