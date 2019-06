Er stellt 100 Millionen US-Dollar für Markeninkubationen der nächsten Generation bereit



London und New York (ots/PRNewswire) - Andrey Andreev, Gründer und CEO der Gruppe, die marktführende Dating- und Social-Networking-Apps, Badoo, Bumble, Chappy und Lumen in Partnerschaft mit ihren Gründern errichtet, besitzt und betreibt, hat heute die Gründung von Magic Lab als Holdingunternehmen für seine wachsende Anzahl von Marken bekanntgegeben.



Innerhalb der Gruppe wird jede der Marken weiterhin von einer gemeinsamen integrierten Technologieplattform profitieren, die von einem erstklassigen Engineering-Team entwickelt wurde, das betriebliche Effizienz und Flexibilität gewährleistet. Mit dieser einzigartigen Grundlage hat Magic Lab die Fähigkeit, Massenkonsumgüter konsequent zu lancieren und schnell zu skalieren, um zukünftiges Wachstum voranzutreiben. Die Marken werden sich auf Marketing konzentrieren, um gesellschaftliche Probleme wie Frauenfeindlichkeit, Stereotype, Selbstzweifel und Altersdiskriminierung zu lösen. Bereits jetzt sind mehr als eine halbe Milliarde Menschen auf der ganzen Welt über die Markenfamilie des Magic Lab miteinander verbunden.



"Heute geben wir unsere Mission der Welt bekannt - Magic Lab schafft lebensverändernde Momente für Millionen von Menschen, indem es Beziehungen aufbaut", sagte Andrey Andreev, Gründer und CEO von Magic Lab. "Diese besonderen Momente, in denen sich Menschen zum ersten Mal treffen, machen das Leben unvergesslich. Die Bildung dieser Gruppe spiegelt unsere Überzeugung wider, dass das Internet als Kraft für das Gute genutzt werden kann und dass jeder verdient, Verbindungen zu haben, unabhängig von seinem sozialen, ethnischen oder wirtschaftlichen Hintergrund."



In Verbindung mit dieser Ankündigung stellt Magic Lab 100 Millionen US-Dollar bereit, um die nächste Generation von Produktvisionären und innovativen Gründern zu identifizieren, zu rekrutieren und zu unterstützen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, das Leben jedes Menschen auf der Erde grundlegend durch die Zusammenführung von Menschen zu verändern. Die Zusage wird in erster Linie für Marketing und Markeninkubation verwendet werden, da die identifizierten Führungskräfte in der Lage sein werden, die gemeinsame komponentenbasierte Technologie-Infrastruktur, Mitarbeiter der Spitzenklasse und jahrzehntelange Erfahrung zu nutzen.



Die Kandidaten können ihre innovativen Ideen online bei www.magiclab.co einreichen und werden direkt von Herrn Andreev selbst überprüft werden. Die ausgewählten Bewerber werden die Möglichkeit haben, Herrn Andreev persönlich kennenzulernen, potenzielle Partnerschaften zu besprechen und die gesamten Fähigkeiten der breiteren Gruppe zu beobachten.



Andreev fuhr fort: "Unsere differenzierte Technologieplattform, unsere Mitarbeiter und unsere Erfahrung ermöglichen es uns, neue Konsumgüter, Marken und Funktionen schneller und effizienter auf den Markt zu bringen als unsere Wettbewerber. Nach unserem Erfolg mit Badoo, Bumble, Chappy und Lumen suchen wir weiter nach innovativen Führungskräften, die neue Ideen haben, wie man Menschen miteinander verbindet. Unsere Traum ist es, Beziehungen für die Zukunft zu schaffen, indem wir die Chemie auf der ganzen Welt aufbauen."



Magic Lab errichtet, besitzt und betreibt ein Portfolio von missionsorientierten Marken:



Badoo - Gegründet im Jahr 2006, gilt Badoo als ein Pionier des mobilen Dating. Mit über 425 Millionen Nutzern weltweit macht Badoo Schluss mit Selbstzweifel, indem es Menschen hilft, sich auf ehrliche Weise zu verabreden.



Bumble - Bumble - Gegründet im Jahr 2014, bekämpft Bumble die Frauenfeindlichkeit, indem es Frauen in die Lage versetzt, den ersten Schritt zu machen. Mit über 55 Millionen Nutzern und Nutzerinnen verbindet Bumble Menschen über Dating, Freundschaft und Professional Networking.



Chappy - Gegründet im Jahr 2017, will Chappy der sichere Ort für Dating unter Homosexuellen sein, die Akzeptanz fördern und stereotypes Denken beenden.



Lumen - Gegründet im Jahr 2018, beendet Lumen die Einsamkeit und Altersdiskrimination, indem es Menschen über 50 Jahre miteinander verbindet und von einem Markt profitiert, dem bisher zu wenig Beachtung geschenkt wurde.



Über Magic Lab



Das von Andrey Andreev gegründete Magic Lab hat die Art und Weise erfunden, wie sich Menschen im modernen, mobilen Zeitalter kennenlernen. Durch seine wachsende Familie von Marken, zu der Badoo, Bumble, Chappy und Lumen gehören, hat Magic Lab das Leben von über 500 Millionen Menschen auf der ganzen Welt über Dating, Soziales und Geschäft verbunden und verändert. Unsere Gruppe verfügt über eine Grundlage von Technologie, Mitarbeitern und Erfahrung, um ständig neue Wege für Menschen zu entwickeln, um einander kennenzulernen und langfristiges Wachstum voranzutreiben. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.magiclab.co



