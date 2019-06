Saudi-Arabien arbeitet Berichten zufolge an seiner ersten Anleihe-Emission in Euro.

Saudi-Arabien bereitet Quelen zufolge die erste Emission von Anleihen in Euro vor. Die beiden Großbanken Goldman Sachs und Societe Generale seien damit beauftragt worden, in den kommenden Tagen bei Investoren vorzufühlen, sagten mit der Angelegenheit vertraute aber namentlich nicht genannte Personen am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Dazu seien Treffen mit möglichen Anlegern vorbereitet worden, die am Montag in London beginnen, unter anderem in Frankfurt fortgesetzt werden und am 25. Juni in München enden sollen. Saudi-Arabien hat sich 2016 erstmals an den internationalen Anleihe-Markt gewagt, nachdem niedrige Ölpreise ein großes Loch in den Staatshaushalt gerissen hatten. Seither wurden rund 60 Milliarden Dollar durch die Emission von Bonds in der US-Währung eingenommen. Finanzminister Mohammed al-Dschadaan hatte angekündigt, in diesem Jahr auch Anleihen...

