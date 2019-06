Hamburg (ots) -



Zum 90. Geburtstag von Dr. Ernst Gottfried Mahrenholz am 18. Juni würdigt NDR Intendant Lutz Marmor die Verdienste des früheren Verfassungsrichters und ehemaligen Direktors des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Ich gratuliere Ernst Gottfried Mahrenholz ganz herzlich zum Geburtstag. Er ist ein freier Geist, der sich in verschiedenen Funktionen immer auch als kluger Streiter für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stark gemacht hat. Eine beeindruckende Persönlichkeit, der auch der Norddeutsche Rundfunk viel zu verdanken hat."



Dr. Ernst Gottfried Mahrenholz wurde am 18. Juni 1929 in Göttingen geboren. Der promovierte Jurist war von 1981 bis zu seinem Ruhestand 1994 Richter am Bundesverfassungsgericht, von 1987 an dessen Vizepräsident.



Er äußerte sich oft zu Rundfunkfragen. So argumentierte er gegen Werbung im öffentlich-rechtlichen Radio und verlangte einen Finanzausgleich für Radio Bremen. Seine große Detailkenntnis über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schöpfte er auch aus seinen früheren Tätigkeiten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.



Mit 33 Jahren war er 1963 Mitglied des Rundfunkrats des Norddeutschen Rundfunks geworden und dort bis 1965 tätig. Von 1965 bis 1970 leitete er als Direktor das NDR Landesfunkhaus Niedersachsen und engagierte sich in seiner Amtszeit stark dafür, dem Standort Hannover innerhalb des NDR mehr Gewicht zu verleihen.



Nachdem ihn die niedersächsische Landesregierung 1970 zum Staatssekretär in der Staatskanzlei berief, gehörte Mahrenholz seit 1972 als Vertreter Niedersachsens dem Fernsehrat des ZDF an.



In der NDR Reihe "Zeitzeugen" erzählte Mahrenholz 2014 im Interview über sein Leben und auch über die Zeit als NDR Funkhausdirektor. Das Interview ist in der NDR Mediathek abrufbar: http://ots.de/MGXq0G



