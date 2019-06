An der Wall Street erhalten bestimmte Aktien überdurchschnittlich viele Buy-Ratings. Während Energie- und Handelsunternehmen zu den Top-Picks zählen, dominiert ansonsten vor allem die Gesundheitsbranche.CNBC hat kürzlich alle S&P 500-Unternehmen untersucht und jene Aktien identifiziert, die in Relation zu den Gesamtbewertungen den höchsten prozentualen Anteil an Kaufempfehlungen aufweisen.Diamondback Energy-Aktie: Relativ unbekanntes Unternehmen zur meistgeliebten Aktie gekürtAuf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...