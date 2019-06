Geht Warren Buffett mit seiner Investmentholding bald auf Shopping-Tour in Europa? Offenbar gibt es bereits bestimmte Kandidaten, die in die engere Auswahl - im Falle eines Zukaufes - durch den Starinvestor in Erwägung gezogen werden könnten.Nur einen Anteil von 4,1 Prozent nehmen europäische Unternehmen unter Berkshire Hathaways Akquisitionen ein - dagegen machen 93,5 Prozent davon Konzerne aus Nordamerika aus, wie sich einer Statistik von Bloomberg entnehmen lässt. Die Investmentholding ...

