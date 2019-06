Mehr Züge, mehr Fahrgäste, mehr Klimaschutz - Bahnchef Richard Lutz will an diesem Dienstag dem Aufsichtsrat seine neue Strategie vorstellen. Unter der Überschrift "Starke Schiene" soll sich der Staatskonzern wieder stärker auf sein Kerngeschäft besinnen: die Eisenbahn in Deutschland. Nach erheblichen Problemen auf dem Heimatmarkt zieht die Bahn damit endgültig einen Schlussstrich unter frühere internationale Expansionspläne.

Vor Jahren waren sollten noch milliardenschwere Übernahmen dem Umsatz in die Höhe treiben, jetzt sind deutlich mehr Fahrgäste in Deutschland das Ziel. Für die 2010 gekaufte Auslandsverkehrstochter Arriva wird ein Käufer gesucht. Im vergangenen Jahr hatte die Bahn trotz eines Fahrgastrekords Gewinneinbußen hinnehmen müssen. Zahlreiche Verspätungen verärgerten die Kunden./bf/DP/fba

