=== *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Mai *** 09:30 EU/EuGH, Urteil zur Klage Österreichs gegen die deutsche Infrastrukturabgabe (Pkw-Maut), Luxemburg *** 10:00 PT/EZB, Fortsetzung Geldpolitisches Forum (bis 19.6.), u.a. Rede von EZB-Präsident Draghi, Sintra *** 10:00 DE/PK zur Konjunkturprognose des ifo-Instituts, Berlin 10:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Entgelte für Bareinzahlungen und -auszahlungen am Bankschalter, Karlsruhe 10:00 DE/Wirecard AG, HV, München 10:00 DE/Deutsche Wohnen SE, HV, Frankfurt 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV, München 10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV, Hamburg *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni PROGNOSE: -8,5 Punkte zuvor: -2,1 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +6,0 Punkte zuvor: +8,2 Punkte *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj Vorabschätzung: +1,2% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+1,7% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,8% gg Vj Vorabschätzung: +0,8% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+1,3% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz April 11:00 DE/Dr. August Oetker KG, BI-PK, Bielefeld 11:00 DE/Schaltbau Holding AG, HV, München 11:30 DE/Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), Tag der Deutschen Bauindustrie, u.a. Teilnahme von Bundesinnenminister Seehofer und Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:00 DE/Berliner Senat, Abstimmung über Gesetz gegen Mietsteigerungen 13:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Ukraines Präsident Selenskyj, PK nach dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +5,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 14:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zur Sitzung des Stabilitätsrates, Berlin 16:30 US/Bankenausschuss des Senats, Abstimmung über eine weitere Amtszeit für Fed-Gouverneurin Bowman Januar 2020 im Fed-Board of Governors, Washington 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q, San Jose 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - CN/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Delegationsreise nach China (bis 21.6.), Peking/Shanghai - GB/Fortsetzung des Auswahlprozesses für den Vorsitz der britischen Konservativen, London - US/Donald Trump, Bekanntgabe seiner offiziellen Bewerbung um eine Wiederwahl als US-Präsident, Orlando - NL/Steinhoff International Holdings NV, Jahresergebnis 2018, Amsterdam ===

