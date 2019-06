Alibaba sorgt für den nächsten Paukenschlag

Viele Unternehmen haben gute Erfahrungen mit Aktiensplits gemacht. Unter anderem Apple. Auf diese Weise können Unternehmen die eigenen Anteilsscheine günstiger erscheinen lassen und auf diese Weise neue Investoren anlocken.

Die zusätzliche Nachfrage erhöht wiederum den Aktienkurs und damit den Börsenwert des jeweiligen Konzerns. Jetzt hat auch der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba (WKN: A117ME / ISIN: US01609W1027) das Instrument des Aktiensplits für sich entdeckt.

In diesem konkreten Fall will Alibaba einen Aktiensplit von 1 zu 8 durchführen. Die Aktienzahl soll also verachtfacht werden. Dies ist jedoch nicht alles. Jüngst hatte Bloomberg von dem Vorhaben Alibabas berichtet, eine Zweitnotierung in Hongkong anzustreben.

Nachdem Alibaba im Jahr 2014 mit seinem rund 25 Mrd. US-Dollar schweren IPO an der New Yorker Wall Street für einen Rekordbörsengang gesorgt hatte soll die Zweitnotierung dem Unternehmen nun etwa 20 Mrd. US-Dollar einbringen.

