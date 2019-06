Der Streit um das Auslieferungsgesetz hat Hongkong in eine tiefe politische Krise gestürzt. Aktuell scheint die Regierung nachzugeben. Doch damit geben sich die Demonstranten nicht zufrieden.

Die kommunistische Führung hat fürs Erste nachgegeben. Das umstrittene Auslieferungsgesetz aus Hongkong in die Volksrepublik China kommt nicht. Die Hongkonger demonstrieren weiter, für die Absetzung der jetzigen Führung des Stadtstaates. Für Peking steht viel auf dem Spiel: Durch das Verhalten der Zentralführung unter Präsident Xi in den vergangenen Jahren hat sich in der autonomen Region der Wille zur Abspaltung und zur Unabhängigkeit etabliert. Die Situation ist eskaliert, weil sich Peking an die Verträge, die bei der Übergabe Hongkongs an China unterzeichnet wurden, nicht mehr halten möchte.

Jedes Mal, wenn Peking versucht, die Menschen weiter zu unterdrücken und zu drangsalieren, kommt es zu Demonstrationen, wie im Jahr 2014. Damals stellten sich mutige Studierende in der sogenannten "Regenschirm-Bewegung" der Polizei entgegen und setzten sich für die Wahrung ihrer demokratischen Rechte ein.

Nunmehr ist die Lage wieder eskaliert. Das "Auslieferungsgesetz" hätte aus Hongkong einen kompletten Polizeistaat gemacht und jede Unabhängigkeit der Region vernichtet.

Es lohnt sich, einen Moment darüber nachzudenken, was geschehen würde, wenn Hongkong nun tatsächlich die Unabhängigkeit erklärte. Zu allererst müsste dafür die jetzige Führung, die in Verwaltung und Polizei bereits maßgeblich von Peking beeinflusst wird, einen Wechsel herbeiführen. Dass dies geschieht, zumal kampflos, ist unwahrscheinlich. Die Demonstranten, immerhin mehr als eine Million der sieben Millionen Hongkonger, streben aber genau das an und fordern die Absetzung der Stadtspitze.

Welches wären denn die inhaltlichen Gründe, die für eine Unabhängigkeit sprächen? In Hongkong spricht man Kantonesisch ...

