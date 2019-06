TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mehrheitlich mit leichten Gewinnen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag. Eine Ausnahme ist Tokio, wo es etwas nach unten geht. Von der Wall Street kamen leicht positive Vorgaben, insbesondere vom Technologiesektor.

Die Blicke der Anleger richten sich auf die am Dienstag beginnende zweitägige Sitzung der US-Notenbank, wobei Anleger insbesondere die zinspolitische Entscheidung am Mittwoch und die Pressekonferenz von Notenbankchef Jerome Powell gespannt erwarten. Obwohl in diesem Monat keine Zinssenkung erwartet wird, könnten Powells Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung die Zinssenkungsspekulation anheizen.

"Angesichts spärlicher Konjunkturdaten und keiner signifikanten Entwicklung im Handelskonflikt zwischen den USA und China wird die Stimmung in Asien voraussichtlich zurückhaltend bleiben, weil die Anleger die US-Notenbanksitzung und mögliche Anpassungen der Dot Plots abwarten, bevor sie sich auf riskantere Geschäfte einlassen", so die ING-Ökonomen Nicholas Mapa und Prakash Sakpal in einem Kommentar.

Für Zurückhaltung sorgt, der Konflikt zwischen den USA und dem Iran, der weiter an Schärfe zunimmt. Zu den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman in der Vorwoche haben die USA neue Bilder veröffentlicht, die die Verantwortung des Iran belegen sollen. Zudem wollen die USA rund tausend Soldaten in die Nahost-Region verlegen.

Sydney von Hoffnungen auf weitere Zinssenkung beflügelt

In Tokio gibt der Nikkei-Index rund 0,7 Prozent nach auf 20.968 Punkte. Belastet wird der Index vom stärkeren Yen, wodurch sich japanische Exportwaren in Dollar auf den Weltmärkten verteuern. Für den Dollar erhält man aktuell 108,30 Yen. Zur gleichen Zeit am Vortag waren es noch 108,58 Yen.

In Hongkong geht es den zweiten Tag in Folge nach oben. Im chinesischen Kernland liegt der Schanghai-Composite hingegen nahezu unverändert auf Vortagesniveau. Die chinesische Notenbank hat den Markt mit kurzfristigen liquiden Mittel in Höhe von umgerechnet rund 11,6 Milliarden Euro versorgt.

Die Börse in Sydney legt um 0,5 Prozent zu. Hier stützt Zinssenkungsfantasie. Die australische Notenbank geht angesichts des nicht voll ausgelasteten Arbeitsmarktes und zur Stimulierung der zuletzt gesunkenen Inflation von einer weiteren Zinssenkung aus. Es sei wahrscheinlich, dass in nächster Zeit eine Lockerung der Geldpolitik angemessen sei, geht aus dem veröffentlichten Protokoll der Notenbanksitzung vom 4. Juni hervor. In der Juni-Sitzung hatte die Notenbank erstmals seit fast drei Jahren den Leitzins gesenkt auf 1,25 Prozent von 1,5 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.568,20 +0,57% +16,33% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.968,40 -0,74% +4,76% 08:00 Kospi (Seoul) 2.099,35 +0,41% +2,86% 08:00 Schanghai-Comp. 2.889,98 +0,08% +15,88% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.427,26 +0,73% +4,76% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.234,02 +0,81% +5,01% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.643,92 +0,34% -3,07% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:22 % YTD EUR/USD 1,1230 +0,1% 1,1221 1,1217 -2,0% EUR/JPY 121,61 -0,2% 121,81 121,80 -3,3% EUR/GBP 0,8967 +0,2% 0,8951 0,8914 -0,4% GBP/USD 1,2524 -0,1% 1,2537 1,2583 -1,7% USD/JPY 108,30 -0,2% 108,56 108,59 -1,3% USD/KRW 1185,40 -0,0% 1185,47 1186,19 +6,4% USD/CNY 6,9268 +0,0% 6,9258 6,9246 +0,7% USD/CNH 6,9347 +0,0% 6,9317 6,9334 +0,9% USD/HKD 7,8337 +0,0% 7,8331 7,8292 +0,0% AUD/USD 0,6836 -0,3% 0,6854 0,6874 -3,0% NZD/USD 0,6495 -0,0% 0,6496 0,6510 -3,3% Bitcoin BTC/USD 9.275,50 -0,2% 9.289,50 9.199,00 +149,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,91 51,93 -0,0% -0,02 +9,8% Brent/ICE 60,92 60,94 -0,0% -0,02 +10,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.341,68 1.339,54 +0,2% +2,14 +4,6% Silber (Spot) 14,85 14,85 -0,0% -0,00 -4,2% Platin (Spot) 792,24 794,50 -0,3% -2,26 -0,5% Kupfer-Future 2,65 2,65 +0,0% +0,00 +0,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2019 00:51 ET (04:51 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.