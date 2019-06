Eine Bad Bank bis 50 Mrd. Euro Volumen soll endlich das Bilanzproblem lösen. Es besteht darin: Ein Derivateblock von ursprünglich über 200 Mrd. Euro (2009) hat noch ein Volumen von um 25 bis 30 Mrd. Euro (je nach Zurechnung), der ein hohes Maß an Eigenkapital erforderlich macht und damit die Kapitalbasis der Deutschen Bank permanent störte. Mit der Herausnahme dieses Risikopaketes aus der Bilanz stellt sich die Einschätzung der Deuschen Bank neu dar. Dazu fehlt es zwar an Details, aber per 30.6. dürfen vermutlich weitere Details aufklären. Erste Marktreaktionen von + 2,8 % sind zu wenig, das Misstrauen ist groß, aber wer über den Tellerrand schaut und Richtung 2020/21 denkt, erwirbt eine 100 %-Chance, wenn auch mit starken Schwankungen verbunden.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info