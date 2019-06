Zeitweise 14 % Tagesverlust, am Ende 11,6 % waren der Reinfall gestern, nachdem die Tochter Eurowings bescheidene Ergebnisse lieferte. Das ist keine Überraschung, weil die Integration von Air Berlin (teilweise) in Eurowings und diese wiederum in LH-Konzern sowohl zeitlich wie auch faktisch zu verarbeiten ist. Erst ab 2020 liegen dann brauchbare Ergebnisse vor. Was tun? Solche Gelgenheiten lässt man sich nicht entgehen. In der Bandbreite 14/15 Euro liegen die Kaufziele mit einem Erholungspotenzial von mindestens 30 %. Warum? Der Kern von Lufthansa steht nicht zur Diskussion. Doch im Fluggeschäft gibt es immer wieder saisonale Störungen oder Markteingriffe, die schwer vorauszusagen sind. Kauftime!



