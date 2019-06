Revolutionäre Einwegfass-Technologie vervierfacht die Lebensdauer von Bier nach dem Zapfen

AB InBev stellt über sein globales Innovations- und Technologiezentrum (Global Innovation and Technology Center, GITEC) PureDraught vor, ein Einweg-Polymer-Fass-System, das das Bier bis zu viermal länger frisch hält als ein herkömmliches Stahlfass und den CO2-Fußabdruck beim Biertransport reduziert und gleichzeitig mehr Vielseitigkeit und Vielfalt für Bar- und Restaurantbesitzer bietet.

Während Bier, das in einem traditionellen Stahlfass geliefert wird, immer noch für Biere, die lokal oder regional produziert und konsumiert werden, bevorzugt wird, führt es zu einer Reihe von kostspieligen logistischen und ökologischen Problemen, die bei internationalem Versand noch verstärkt werden. Erstens die Kosten für das Fass selbst, dann der Versand per Frachtschiff, die Lokalisierung und Rückgabe über das gleiche Schiff Monate später sowie die Auswirkungen auf den globalen CO2-Fußabdruck, wenn schwere Stahlfässer zweimal um die Welt bewegt werden. Sobald das Bier am Bestimmungsort gezapft ist, beginnt die Uhr zu ticken, während das Bier seine maximale Frische nach 7 bis 10 Tagen verliert.

AB InBevs GITEC Division bietet mit PureDraught eine Lösung für beide Probleme. Mit einem speziell geformten, doppelwandigen Bottle-in-Bottle-Polymerfass ermöglicht PureDraught die Zufuhr von Luft oder Gas in die Außenflasche, die ihre Form behält und das Bier aus der Innenflasche drückt. Diese Innovation verhindert, dass Luft oder Zubereitungsgas das Bier berührt, sodass das Bier nach dem Zapfen anstelle von nur einer Woche 30 Tage lang frisch bleibt.

Darüber hinaus ist PureDraught in den Größen 6L, 12L und 18L erhältlich, anstatt in der Standardgröße von 30L oder größeren Stahlfässern, was mehr Flexibilität und weniger Produktverschwendung durch Bar- und Restaurantbesitzer ermöglicht. Die Fässer können stehend oder seitlich im Regal gelagert und zubereitet werden, was sie vielseitiger macht.

"Für einen Verbraucher bedeutet PureDraught ein bis zu viermal länger frisches Biererlebnis, denn der erste Kontakt mit Luft oder Gas passiert, wenn das Bier in sein Glas gegossen wird", so Daniel Ingram, globaler Leiter für Draught Capabilities bei AB InBev. "Für Bar- oder Restaurantbesitzer bedeutet PureDraught keine Fasseinlagen, weniger Abfall, Produkte in der richtigen Größe für Biere mit geringerem Umsatz, effizientere Lagerung und keine Rücknahmelogistik für ein Fass sie können die gebrauchten Fässer einfach in ihren lokalen Recyclingbehälter legen und so den CO2-Fußabdruck des Prozesses erheblich reduzieren."

"PureDraught ist eine Technologie, die das Verbrauchererlebnis beim Genuss von Fassbier verändern kann: überlegene Qualität, weniger CO2-Bilanz und mehr Auswahl an Biersorten vom Fass", so Rodrigo Sozo, Vizepräsident von AB InBev GITEC. "Dieser Durchbruch ist das Ergebnis der Vision, Leidenschaft, Widerstandsfähigkeit und des Wissens unseres GITEC-Teams sie sind unser größtes Kapital und davon besessen, Träume in die Realität umzusetzen."

Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für eine Bar, um das PureDraught-System oder das Bier in den Einwegfässern zu nutzen, und in den meisten Märkten wird die kundenspezifische Fasskupplung des Systems bereitgestellt und von AB InBev kostenlos an die bestehenden Bier- und Gasleitungen einer Bar angeschlossen.

Derzeit wird PureDraught mit AB InBev-Marken in über sechs Ländern genutzt, darunter die USA, Mexiko, Brasilien, China, Italien und Südkorea. PureDraught wird noch in diesem Jahr landesweit in den USA eingeführt und bietet die beste Auswahl an Marken wie Stella Artois. In diesem Frühjahr wurde es auch in Kolumbien und weiteren Gebieten Europas, Afrikas und Japans vorgestellt. Weitere Informationen, einschließlich der Frage, wie Sie Ihr Unternehmen auf PureDraught umstellen können, finden Sie unter https://puredraught.com/.

Über AB InBev GITEC

Das Global Innovation and Technology Center (GITEC) bei AB InBev ist die Drehscheibe für Innovationen des Unternehmens, die über Teams und die mehr als 500 Marken des Unternehmens hinweg an der Entwicklung neuer Produkte, Prozesse und Technologien arbeitet. Angetrieben von einem Team von mehr als 120 leidenschaftlichen F&E-Talenten aus über 20 Ländern arbeitet GITEC daran, die Verpackung zu revolutionieren, den Brauprozess effizienter und nachhaltiger zu gestalten, Durchbrüche bei der Lieferung und Zubereitung unserer Biere zu erzielen und neue Geschmacks- und Verbrauchererlebnisse zu bieten.

