The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.06.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU0000XQLQW6 QUEENSLD TREA. 2019 BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0212184060 SWISS LIFE HLDG 13/19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2BN9P4 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5D48 LB.HESS.THR.CARRARA06W/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DE0 LB.HESS.THR.CARRARA06K/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5XC9 HCOB ZS 2 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6KE0 HCOB DLFZ1 17/19 BD00 BON USD N

CA XFRA ES03138602W7 BCO DE SABADELL 17-19 BD00 BON EUR N

CA 0MWA XFRA USU56495AD36 KEU.DR.PEPPER 18/25 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000NRW22C6 LAND NRW SCH.R.1257 VAR BD01 BON EUR N

CA 0MWB XFRA USU56495AF83 KEU.DR.PEPPER 18/48 REGS BD01 BON USD N

CA GANH XFRA LU0165623512 AMU.-EQ.GREAT.CHINA AU(C) FD00 EQU EUR N

CA GNA5 XFRA LU0401974943 AMU.-EQ.EUROP.CONC.AE(C) FD00 EQU EUR N