The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0479514306 KUEHNE+N.INT 19/22 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0479514314 KUEHNE+N.INT 19/25 BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000LB118X7 LBBW STUFENZINS 19/30 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB118Z2 LBBW STUFENZINS 19/32 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11900 LBBW STUFENZINS 19/33 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11918 LBBW STUFENZINS 19/34 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB04F4 NORDLB GELDM.FRN 06/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013426731 R.A.T.P 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013428489 ENGIE 19/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013428513 ENGIE 19/39 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA IT0005377152 ITALIEN 19/40 BD02 BON EUR N

CA XFRA US68323AFF66 ONTARIO PROV 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1717590563 NAVIERA ARMAS 17/24 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2008921947 AEGON BK 19/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2012102674 CHUBB INA HD 19/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2012102914 CHUBB INA HD 19/31 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2015227494 EIB 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2015264778 UKRAINE 19/26 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2015329498 INVESTOR 19/39 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2016138765 WORLD BK 19/35 MTN BD02 BON EUR N

CA 2M0A XFRA CA17289C1095 CITATION GROWTH CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 3MM XFRA FR0013296746 ADVICENNE (PROM.) EO-,20 EQ00 EQU EUR Y

CA 5TOA XFRA SE0012729366 TROAX GROUP AB A EQ00 EQU EUR N

CA 0KZA XFRA US0235761014 AMERAN.BANCORP CL.A DL-,1 EQ00 EQU EUR N