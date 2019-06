FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

6D4A XFRA US24664R1077 DELEK GP SP.ADR/1/10/O.N. 0.247 EUR

2WI XFRA CNE100001WB5 YUNNAN WATER INV. H YC 1 0.019 EUR

S9O XFRA US8617801043 STONECASTLE FINL DL-,001 0.339 EUR

9NA XFRA FR0000076887 A.S.T. GROUPE INH.EO 0,36 0.250 EUR

KBX XFRA DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG INH O.N. 1.750 EUR

I4L XFRA IL0010818685 ITURAN LOCAT.+CONTR. IS 1 0.214 EUR

597 XFRA HK0000337987 BOCOM INT.HLDGS CO. LTD 0.009 EUR

DWNP XFRA US25161M1036 DEUTSCHE WOHNEN ADRS/1/2 0.451 EUR

WDIA XFRA US97654L1089 WIRECARD AG ADRS/1/2 0.100 EUR

R4F XFRA US74971D1019 RPT REALTY COM SBI DL-,01 0.196 EUR

55O1 XFRA US03761U5020 APOLLO INVESTMENT CORP. 0.401 EUR

TCBT XFRA NL0009690247 THINK IBOXX CORP.BD U.ETF 0.060 EUR

TGBT XFRA NL0009690254 THINK IBOXX GOV.BD U.ETF 0.050 EUR

TRET XFRA NL0009690239 THINK GLO.RL EST.U.ETF 0.360 EUR

TSWE XFRA NL0010408704 THINK SUST.WORLD UCITS 1.100 EUR

T6ET XFRA NL0009690221 THINK GLO.EQUITY U.ETF 0.580 EUR

VDIV XFRA NL0011683594 THINK MORN.HIGH DIV.U.ETF 0.650 EUR

VIGB XFRA NL0010273801 THINK IB.AAA-AA GOV.BD UE 0.110 EUR

VMUS XFRA NL0011376074 THINK MORN.NO.AM.EQ.U.ETF 0.150 EUR

V3ET XFRA NL0010731816 THINK EUROP.EQUITY U.ETF 1.350 EUR