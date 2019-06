FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TGNA XFRA FR0005175080 TRANSGENE SA EO 1,-

VHM XFRA ES0182870214 SACYR S.A. INH. EO 1

1OV XFRA KYG2119Q1091 CHIN.ELEC.OPT.VAL.U.H.CO.

M8J XFRA AU000000TTM8 TITAN MINERALS