FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.06.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 19.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.06.2019
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.06.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
DWNN XFRA DE000A2TSQ50 DEUTSCHE WOHNEN SE NEUE
DWNI XFRA DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE INH
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.06.2019
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.06.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
DWNN XFRA DE000A2TSQ50 DEUTSCHE WOHNEN SE NEUE
DWNI XFRA DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE INH