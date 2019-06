Nach turbulenten Monaten für den Bezahldienstleister Wirecard treffen sich die Aktionäre des Dax (DAX 30)-Konzerns am Dienstag (10.00) zur Hauptversammlung in München. Hauptprogrammpunkt ist der Einstieg des japanischen Technologiekonzerns Softbank, der 900 Millionen Euro in das rasant wachsende Unternehmen investieren will. Der Plan sieht vor,...

Den vollständigen Artikel lesen ...