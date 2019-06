Neue Ideen schaffen neue Kriterien der Einschätzung. HubSpot ist so ein Neuling, der über seine cloudbasierte Plattform namens Firstmover im sogenannten Inbound-Marketing unterwegs ist. Internetwerbung läuft inzwischen über mobile Endgeräte und wie man sich in diesem Feld einklinkt, ist die Botschaft für ein Wachstum der Umsätze zwischen 30 und 40 %. Typisch amerikanisch, aber: Solche neuen Geschäftsideen lassen sich nicht exakt am Gewinn messen, sondern nur über die Dynamik, die in diesen Geschäften steckt. In solchen Fällen spielt man mit kleinen Beträgen mit, um dabei zu sein.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info