Die britische Investmentbank HSBC hat Lufthansa nach der "massiven Gewinnwarnung" von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 25,50 auf 16,50 Euro gesenkt. Analyst Andrew Lobbenberg senkte seine Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie entsprechend deutlich. Hinsichtlich der Prognosequalität der Kranichlinie, des Managements von Eurowings und ihrem Bestreben, Marktanteile zu erhalten, gebe es nun einige Fragen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-06-18/07:47

ISIN: DE0008232125