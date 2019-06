Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Lufthansa nach einer Gewinnwarnung von 27,39 auf 21,78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Neil Glynn kürzte seine Schätzungen für den bereingten operativen Gewinn (Ebit) in diesem Jahr um 26 Prozent und für 2020 um 10 Prozent. Sein positives Votum habe aber Bestand mit Blick auf den Kapitalmarkttag, auf dem er von der Fluggesellschaft ein Strategie-Update zur Tochter Eurowings erwarte. Erhoffte Kostenkürzungen sollten dann am Markt gut ankommen, so der Experte./tih/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-06-17/22:08

ISIN: DE0008232125