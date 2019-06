Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Pfizer angesichts der angekündigten Übernahme von Array Biopharma auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 US-Dollar belassen. Der Deal sei etwas größer als von ihm erwartet, schrieb Analyst Vamil Divan in einer am Montag vorliegenden Studie. Der gezahlte Preis erscheine aber im Vergleich zu den jüngsten Deals in diesem Segment angemessen. Array passe außerdem gut zu den strategischen Prioritäten von Pfizer./tih/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-06-17/22:10

ISIN: US7170811035