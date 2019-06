Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Pfizer-Aktien angesichts der angekündigten Übernahme von Array Biopharma auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 49 US-Dollar belassen. Mit dem Zukauf stärke der Pharmakonzern seine Präsenz im Bereich der Onkologie, schrieb Analyst Terence Flynn in einer am Montag vorliegenden Studie. Er zeigte sich nicht überrascht von dem Deal./tih/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / 12:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2019-06-17/22:15

ISIN: US7170811035