CORESTATE veröffentlicht ersten ESG-Bericht und setzt sich konkrete Nachhaltigkeitsziele DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Immobilien/Strategische Unternehmensentscheidung CORESTATE veröffentlicht ersten ESG-Bericht und setzt sich konkrete Nachhaltigkeitsziele 18.06.2019 / 08:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CORESTATE veröffentlicht ersten ESG-Bericht und setzt sich konkrete Nachhaltigkeitsziele - Umfangreicher Katalog an ESG-Zielen verabschiedet - Reduktion der CO2-Emissionen im gesamten Portfolio um mindestens 20 % binnen 5 Jahren - Relaunch der Unternehmens-Website mit digitalem Nachhaltigkeitsbericht - Einführung von INREV-Reporting für Kundenfonds Frankfurt, 18. Juni 2019. CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE), ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat heute seinen ersten umfassenden Nachhaltigkeitsbericht mit den Kernfeldern Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) veröffentlicht. Das Unternehmen unterstreicht damit sein Bekenntnis zu einer verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit und dokumentiert ausführlich, wie das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich innerhalb der Organisation und seiner Produkte verankert wurde. "Mit unserer transparenten und umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie setzen wir neue Branchenstandards im Bereich ESG. Das ist kein Selbstzweck, sondern den steigenden Ansprüchen unserer Stakeholder - allen voran unserer Kunden - geschuldet", betont Lars Schnidrig, CEO von CORESTATE. "In unseren Anlageentscheidungen, in der Vermögensverwaltung und in der Berichterstattung zu unseren Produkten sind nunmehr klare ESG-Kriterien implementiert. Wir haben uns damit konsequent in der Gruppe auf das Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet und uns auch in diesem Bereich als zuverlässiger Partner bei unseren Kunden qualifiziert." Investieren auf Basis eines nachvollziehbaren ESG-Katalogs ist für institutionelle Investoren wie Pensionsfonds oder Rentenversicherer heute essentiell. CORESTATE hat hierzu Nachhaltigkeitsaspekte in den gesamten Lebenszyklus der Immobilien-Investments verankert. Erste zentrale Schritte waren unter anderem die Unterzeichnung der UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren (UNPRI-Charta) im Februar dieses Jahres und danach die schrittweise Umstellung der eigenen Fondprodukte auf den umfassenden Reporting-Standard INREV. "Im Zuge der Veröffentlichung unseres ersten ESG-Berichts bekennen wir uns gleichzeitig zu einer ganzen Reihe konkreter Nachhaltigkeitsziele", sagt Lars Schnidrig. "Wir haben uns zum Beispiel verpflichtet, in unserem verwalteten Vermögen von über 26 Milliarden Euro die CO2-Emissionen pro Quadratmeter in den kommenden fünf Jahren um mindestens 20 Prozent zu verringern - gleiches gilt für den Wasser- und Müllverbrauch. Die Energieeffizienz wollen wir sogar um 30 Prozent steigern. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels." CORESTATEs Nachhaltigkeitsinitiative ist Teil einer breit angelegten Kundenoffensive, die im gesamten Unternehmen umgesetzt wird. Neben der erhöhten Transparenz gilt ein weiteres internes Augenmerk der Digitalisierung. Konkret sollen Prozesse weiter automatisiert und der Zugang zum Leistungsangebot von CORESTATE erleichtert werden. Auf Basis einer neugestalteten Unternehmens-Website haben Kunden nun die Möglichkeit, auch direkt über ein Portal in einzelne Produkte zu investieren. Die neue Website ist ebenfalls seit heute online. Flankierend wurde das Kundenangebot noch weiter auf die Megatrends Urbanisierung und demografischer Wandel ausgerichtet. Mit seinen marktführenden Lösungen im Bereich Micro-Living oder der Finanzierung von großen Immobilienprojekten in deutschen und europäischen Metropolen gibt CORESTATE heute schon adäquate Produktantworten auf den Wohnraummangel und die bedarfsgerechte Ausgestaltung städtischen Lebens. PR Kontakt Jorge Person T: +49 69 3535630-136 / M: +49 162 2632369 jorge.person@corestate-capital.com IR Kontakt Dr. Kai Gregor Klinger T: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400 ir@corestate-capital.com Über CORESTATE Capital Holding S.A. CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. 26 Mrd. Euro. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite ir.corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden. 18.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 