Der EUR Primärmarkt startete gestern mit reger Aktivität in die neue Woche. Aus dem Non- Financials Segment emittierten Alliander (EUR 300 Mio., 13J, MS+52 BP) und BayWa (EUR 500 Mio., 5J, Rendite: 3,125 %) grüne Anleihen. Weitere Corporate Emissionen wurden von Carlsberg (EUR 400 Mio., 10J, MS+73 BP), Legrand (EUR 400 Mio., 9J, MS+57 BP) und Renault (EUR 1 Mrd., 6J, MS+145 BP) begeben. Aus dem Financials Segment wurden gestern Anleihen von BPCE (EUR 1,125 Mrd., >5J, MS+80 BP, SNP),Credit Agricole (EUR 1 Mrd., 5J, MS+70 BP, SNP), KBC Group (EUR 250 Mio., Tap 1,125 % 2024, MS+63 BP), Credit Suisse Group (EUR 1 Mrd., 8NC7, MS+105 BP, HoldCo) und Fiserv (A: EUR 500 Mio., 4J, MS+70 BP; B: EUR 500 Mio., 8J, MS+115 BP; C: EUR 500 Mio., 11J, MS+135 BP) emittiert. Ratings: S&P ...

