Die australische Notenbank RBA geht angesichts des nicht voll ausgelasteten Arbeitsmarktes und zur Stimulierung der zuletzt gesunkenen Inflation von einer weiteren Zinssenkung aus. Es sei wahrscheinlich, dass in der kommenden Periode eine Lockerung der Geldpolitik angemessen sei, geht aus dem Protokoll der Notenbanksitzung vom 4. Juni hervor. Damit verdichten sich die Erwartungen, dass es im Juli zu einer erneuten Zinssenkung kommt, insbesondere nach den zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten. Die RBA hatte den Zins bereits Anfang Juni auf das Rekordtief von 1,25 bis 1,5 Prozent gesenkt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 Adobe Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +5,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 20.927,50 -0,93% Hang-Seng-Index 27.400,00 +0,63% Kospi 2.097,36 +0,32% Shanghai-Composite 2.886,31 -0,05% S&P/ASX 200 6.566,60 +0,55%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneiheitlich - Die am Dienstag beginnende zweitägige Sitzung der US-Notenbank sorgt für Verunsicherung und letztlich Zurückhaltung. Obwohl in diesem Monat mit keiner Zinssenkung gerechnet wird, könnten Powells Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung die Zinssenkungsspekulation anheizen. Für Zurückhaltung sorgt auch der Konflikt zwischen den USA und dem Iran, der weiter an Schärfe zunimmt. Tokio wird von einem stärkeren Yen belastet, wodurch sich japanische Exportwaren in Dollar verteuern. In Hongkong geht es den zweiten Tag in Folge nach oben. Die chinesische Notenbank hat den Markt mit kurzfristigen liquiden Mittel in Höhe von umgerechnet rund 11,6 Milliarden Euro versorgt. In Sydney stützen Zinssenkungsfantasie, nachdem die Währungshüter laut Protokoll der Juni-Sitzung weitere Zinsschritte als wahrscheinlich erachten.

US-NACHBÖRSE

Moneygram sind um knapp 150 Prozent nach oben geschossen, nachdem das Blockchain-Unternehmen Ripple eine Investition in den Finanzdienstleister angekündigt hatte. Ripple hatte angekündigt, für 30 Millionen Dollar neu ausgegebenen Aktien von Moneygram zu einem Preis von 4,10 Dollar je Aktie zu erwerben. Zudem können Aktien für weitere 20 Millionen Dollar für mindestens 4,10 Dollar je Aktie gekauft werden. Für Steel Dynamics ging es um 2,7 Prozent abwärts. Der Konzern hat für das zweite Quartal eine Gewinnerwartung von 86 bis 90 Cent je Aktie ausgegeben, was unter den Markterwartungen von 95 Cent lag. Eiger Biopharmaceuticals stiegen um 9,6 Prozent, nachdem die FDA den Status als bahnbrechende Therapie für das Medikament Avexitide gewährt hatte. Calithera Biosciences gaben um 10,3 Prozent nach. Das Pharmaunternehmen hat die Ausgabe von 10 Millionen neue Aktien angekündigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.112,53 0,09 22,92 11,94 S&P-500 2.889,67 0,09 2,69 15,27 Nasdaq-Comp. 7.845,02 0,62 48,37 18,23 Nasdaq-100 7.526,52 0,63 47,41 18,90 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 681 Mio 730 Mio Gewinner 1.608 1.194 Verlierer 1.315 1.730 Unverändert 114 112

Etwas fester - Die anstehende Entscheidung der US-Notenbank bremste die Börse. Auch wenn eine Lockerung am Mittwoch wohl eher noch nicht ansteht, dürfte die Fed diese vorbereitet, so die Spekulation am Markt. Dessen ungeachtet schwelten die bekannten Belastungsfaktoren wie der US-chinesische Handelsstreit und der Konflikt im Nahen Osten weiter. Konjunkturseitig lieferte der Empire State Manufacturing Index eine herbe Enttäuschung. Er fiel so stark wie noch nie binnen Monatsfrist, was wiederum die Zinssenkungsfantasie stützte. Pfizer gewannen 0,3 Prozent, Array Biopharma schossen um knapp 57 Prozent nach oben, nachdem Pfizer die Übernahme von Array mitgeteilt hatte in einem 11,4 Milliarden Dollar schweren Deal. Für Boeing ging es um 2,2 Prozent aufwärts. Hier stützte, dass die Luftfahrt-Aufsicht FAA offenbar die ersten Testflüge für die Boeing 737 Max vorbereitet, die nach zwei Abstürzen weltweit mit einem Flugverbot belegt ist. Die Facebook-Aktie kletterte um 4,2 Prozent. Das Unternehmen will eine eigene Kryptowährung einführen. Genauere Pläne für die Währung namens "Libra" sollen am Dienstag bekannt gegeben werden.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,87 3,2 1,84 66,9 5 Jahre 1,85 1,8 1,83 -7,7 10 Jahre 2,08 0,6 2,08 -36,0 30 Jahre 2,57 -1,2 2,59 -49,4

Die US-Anleihen konnten mit den schwachen US-Daten einen Großteil der Tagesverluste wieder aufholen. Im Fokus stand aber auch hier die Sitzung der US-Notenbank. Die Rendite der zehnjährigen Papiere erhöhte sich um 0,6 Basispunkte auf 2,08 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:22 % YTD EUR/USD 1,1238 +0,1% 1,1221 1,1217 -2,0% EUR/JPY 121,67 -0,1% 121,81 121,80 -3,2% EUR/GBP 0,8964 +0,1% 0,8951 0,8914 -0,4% GBP/USD 1,2537 -0,0% 1,2537 1,2583 -1,6% USD/JPY 108,26 -0,3% 108,56 108,59 -1,3% USD/KRW 1185,20 -0,0% 1185,47 1186,19 +6,4% USD/CNY 6,9273 +0,0% 6,9258 6,9246 +0,7% USD/CNH 6,9359 +0,1% 6,9317 6,9334 +1,0% USD/HKD 7,8342 +0,0% 7,8331 7,8292 +0,0% AUD/USD 0,6841 -0,2% 0,6854 0,6874 -2,9% NZD/USD 0,6497 +0,0% 0,6496 0,6510 -3,2% Bitcoin BTC/USD 9.139,25 -1,6% 9.289,50 9.199,00 +145,7%

Der Dollar geriet mit dem schwachen Empire-State-Index etwas unter Druck, holte die Verluste allerdings wieder auf. Insgesamt habe sich der Dollar vor dem US-Notenbanktreffen kaum bewegt, hieß es. Im späten US-Handel notierte der Euro bei 1,1216 nach einem Tageshoch von 1,1247 Dollar. Im asiatisch dominierten Handel am Dienstag schwächelt der Dollar in der Breite leicht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,87 51,93 -0,1% -0,06 +9,7% Brent/ICE 60,96 60,94 +0,0% 0,02 +10,5%

Die Krise im Nahen Osten blieb am Ölmarkt das dominierende Thema. Nun sei es zu einer leichten Konsolidierung gekommen, hieß es. Daneben hätten die Sorgen um eine nachlassende globale Nachfrage wieder im Vordergrund gestanden. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI rutschte zum US-Settlement um 1,0 Prozent auf 51,93 Dollar, Brent verlor 1,7 Prozent auf 60,94 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.344,95 1.339,54 +0,4% +5,41 +4,9% Silber (Spot) 14,90 14,85 +0,4% +0,05 -3,8% Platin (Spot) 794,20 794,50 -0,0% -0,30 -0,3% Kupfer-Future 2,65 2,65 +0,2% +0,00 +0,4%

Der Goldpreis drehte nach den schwachen US-Daten zwischenzeitlich leicht ins Plus, konnte die Gewinne aber nicht behaupten. Nach zuletzt vier Tagen mit Aufschlägen sei es zu einer Konsolidierung gekommen, hieß es. Zudem dominierte Unsicherheit vor der Sitzung der US-Notenbank. Der Goldpreis fiel zum US-Settlement um 0,1 Prozent auf 1.343 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG, 20.00 UHR

USA-IRAN

Inmitten der Spannungen mit dem Iran entsenden die USA weitere rund tausend Soldaten in die Nahost-Region. Der kommissarische US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan erklärte am Montag, die Maßnahme diene "Verteidigungszwecken" angesichts von "Bedrohungen im Nahen Osten" aus der Luft, vom Wasser und vom Boden aus. Deweil haben die USA neue Bilder zu den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman veröffentlicht, welche die Verantwortung des Iran belegen sollen.

CISCO

Das Pentagon hat dem Netzausrüster einen Dienstleistungsauftrag im Volumen von 724 Millionen US-Dollar erteilt. Cisco werde das US-Verteidigungsministerium ein Jahr lang mit technischem Support versorgen,hieß es. Der Vertrag könne um ein Jahr verlängert werden.

KPMG

hat Zivilklagen im Zusammenhang mit dem Verhalten ehemaliger Partner beigelegt. Das Unternehmen erklärte sich in einer Vereinbarung mit der US-Börsenaufsicht SEC zur Zahlung von 50 Millionen US-Dollar bereit. KPMG wurde unter anderem vorgeworfen, dass ehemalige Mitarbeiter vertrauliche Informationen über bevorstehende Prüfungen durch Aufsichtsbehörden weitergegeben haben.

MERCK KGAA - VERSUM

Merck hat die erhoffte Zustimmung der Versum-Aktionäre bekommen, so dass der deutsche Konzern nun den US-Halbleiterausrüster übernehmen kann. Merck hatte die Vereinbarung zum Erwerb von Versum für 53 US-Dollar je Aktie in bar im April endgültig vereinbart.

