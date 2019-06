Die Deutsche Bank plant laut der "Financial Times" eine "Bad Bank" für Wertpapiere in Höhe von rund 50 Milliarden Euro. Dabei soll es vor allem um Derivate gehen. Die Deutsche Bank sagte dazu, dass sie an Maßnahmen arbeite, um die Transformation des Unternehmens zu beschleunigen und so die Profitabilität nachhaltig zu verbessern. Risiken verstecken - das kommt am Markt gut an: Deutsche Bank Aktien klettert knapp vier Prozent. EUWAX ...

