JLT Mobile Computers sorgt für eine nahtlose Navis N4 TOS Integration bei OPCSA Las Palmas

Erfolgreiche Installation von mehr als 100 robusten, leistungsstarken Navis Ready VERSO 12 Computern in einem der wichtigsten Containerumschlagshäfen der Kanarischen Inseln

TOC Europe, Rotterdam, NL, 18. Juni 2019 * * *JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler und Hersteller robuster Computer für anspruchsvolle Einsatzumgebungen und TOC-Europe-Ausstellerund gewährleistet eine reibungslose Geräteintegration mit dem Navis N4 TOS-Betriebssystem auf Hard- und Softwareebene.

OPCSA (Operaciones Portuarias Canarias S.A.) ist ein Containerterminal im Hafen von Las Palmas im Nordosten von Gran Canaria, Spanien, das 1986 erstmals in Betrieb ging. Um die Produktivität und Effizienz des Terminals zu optimieren, stellte OPCSA im Jahr 2018 auf das Navis N4 Terminalbetriebssystem (TOS) um. Autepra wurde mit der Lieferung von mehr als 100 robusten JLT VERSO 12 Fahrzeugcomputern mit Navis-Ready-Zertifizierung beauftragt, die für den Einsatz in allen Containerumschlagsgeräten, einschließlich Schiff-zu-Land, gummibereifte Portalkrane (RTG), Bergungssysteme und Antriebsmaschinen, vorgesehen sind.

Der robuste JLT VERSO 12 Computer wurde speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen und geschäftskritischen Funktionen entwickelt, bei denen Leistung und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung sind. Er ist Navis Ready und ideal für anspruchsvolle Port-Anwendungen. Eine integrierte Backup-Batterie garantiert unterbrechungsfreie Betriebsbereitschaft. Das sonnenlichtlesbare Display kann sowohl mit als auch ohne Handschuhe bedient werden. Lüfterloses Design, IP65-Dichtung und die Verwendung von Solid State Storage minimieren Ausfallzeiten und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb. Dank schnellem Wi-Fi, benutzerdefinierbaren externen oder internen Antennen und optionalem integriertem 4G LTE-Mobilbreitband ermöglicht der VERSO 12 zuverlässige Kommunikation selbst unter schwierigsten Bedingungen.

Gemäß dem jüngst unterzeichneten Fünfjahresvertrag mit Navisfür weitere Details) verpflichtet sich JLT langfristig, den VERSO 12 für den Einsatz in den wichtigsten zukünftigen Navis N4 TOS-Versionen zu validieren. Dies, zusammen mit dem branchenweit geschätzten Service von JLT, gibt Navis N4-Hafenkunden wie OPCSA, BASRA, DCT Gdansk, Exolgan und vielen anderen, die sich für den Einsatz von JLT-Computern entschieden haben, die Gewissheit, dass der Installationsprozess reibungslos verläuft und ihre Investition zukunftssicher ist.

Häfen sind seit der Firmengründung vor 25 Jahren ein strategisch wichtiges Marktsegment für JLT und das Unternehmen hat in dieser Zeit umfassendste Kenntnis der besonderen Anforderungen des Hafenbetriebs erworben. Alle JLT-Geräte sind für den Einsatz in diesen anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt und bieten gleichzeitig beispielhafte Zuverlässigkeit sowie optimale Leistung.

Besuchen Sie https://www.jltmobile.com/, um mehr über JLT Mobile Computers, seine Produkte, Dienstleistungen und Lösungen zu erfahren, oder vereinbaren Sie ein persönliches Treffen auf der TOC Europe in Rotterdam, Stand D74, unter https://www.jltmobile.com/toc-europe-2019.





Über JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers ist ein führender Hersteller von robusten Mobilcomputern für den Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Die in Schweden entwickelten und gebauten PC-ähnlichen Computer sind für den professionellen Einsatz konzipiert und durch höchste Zuverlässigkeit auch unter dem Einfluss von Feuchtigkeit, Staub, Vibrationen, elektromagnetischen Feldern und extremen Temperaturen gekennzeichnet. Dieses Maß an Zuverlässigkeit wird beispielsweise im Transportwesen, in der Lagerhaltung und Logistik, im Forstwesen, im Bergbau, in der Automatisierungstechnik, für militärische Anwendungen und für Rettungsfahrzeuge benötigt. JLT ist weltweit aktiv und besitzt Niederlassungen in Schweden und den USA, ergänzt durch ein Netz von Vertriebspartnern, die komplette Lösungen und Vor-Ort-Unterstützung anbieten. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung bereits mehr als 100.000 PCs verkauft und erzielte 2018 einen Umsatz von 130 Mio. schwedischen Kronen. Die Unternehmenszentrale im schwedischen Växjö beherbergt die Bereiche Entwicklung, Kundendienst und Verwaltung. Das 1994 gegründete Unternehmen ist seit 2002 an der NASDAQ First North unter dem Symbol JLT gelistet; aktuell agiert Eminova Fondkommision AB als Certified Advisor. Weitere Informationen finden Sie auf www.jltmobile.comsowie bei LinkedInund Twitter.

