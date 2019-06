FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future zieht am Dienstag im Verlauf des frühen Handels etwas an. Der September-Bund steigt gegen 8.40 Uhr um 10 Ticks auf 171,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bei 171,72 Prozent, das bisherige Tief bei 171,51 Prozent, umgesetzt worden sind knapp 20.000 Kontrakte.

"Die Risikoaversion an den Finanzmärkten ist in Anbetracht der zahlreichen Krisenherde auf der Welt erhöht", heißt es bei der Helaba und weiter: "Die überkaufte Marktlage lässt jedoch Zweifel an weiteren Kursgewinnen aufkommen". Ein Test der Trendlinie erscheine aus technischer Sicht somit möglich. Diese verlaufe bei 171,25. Auf Widerstände stoße der Future im Bereich 171,75/76 und dann beim Allzeithoch bei 171,99 Prozent.

Im Blick des Markts stehen die Notenbanken, so die EZB mit einer Rede von Mario Draghi am Vormittag und die Fed mit ihrer geldpolitischen Sitzung am Mittwoch.

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2019 02:42 ET (06:42 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.